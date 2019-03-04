Володин прервал выступление Орешкина на «правительственном часе» в Госдуме

15:07 | 6.03.2019

Госдума перенесла «правительственный час» министра экономического развития Орешкина после критики спикера Володина в его адрес, передает РИА «Новости».



В среду Орешкин выступал в Госдуме в рамках правительственного часа, где должен был говорить о социально-экономическом развитии страны и нацпроекте о поддержке малых и средних предпринимателей. Володин прервал министра и попросил показать конкретные шаги, а не «рассказ в общем». Он предложил министру выступить в другой раз, подготовиться к вопросам и рассказать о приоритетах развития экономики, а не ограничиваться темой малого и среднего бизнеса.