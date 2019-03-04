В Южной Корее пятерых моряков с российского судна «Палладий» приговорили к тюремным срокам

15:03 | 6.03.2019

В Южной Корее осудили шесть моряков с российского судна «Палладий», сообщил РИА Новости представитель генерального консульства в Пусане Роман Быков. Граждан России признали виновными по четырем пунктам: в оказании сопротивления при задержании, выходе из порта без оформления документов, а также вопреки наложенному на судно аресту, неподчинении командам береговой охраны.



В частности, судовладельца приговорили к 2,5 годам заключения, а трое моряков и капитан получили от 10 месяцев до года. Из тех, кто находился под стражей, лишь старший механик судна «Палладий» получил приговор с отсрочкой наказания – в южнокорейской практике это означает условный срок, передает «Эхо Москвы».



Как напоминает Вести.ру, корабль задержали в Пусане в августе 2018 года. Причина — долги по зарплате. Судовладелец якобы не расплатился за ремонтные работы, напоминает телеканал «Россия 24». Месяц спустя, в сентябре, «Палладий» попытался покинуть порт без оформления документов и был задержан силами береговой охраны.