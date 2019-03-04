Эксперты сообщили о восстановительных работах на ракетном полигоне Сохэ в КНДР

12:13 | 6.03.2019

КНДР проводит «быстрое восстановление» ракетного полигона Сохэ, на котором ранее проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон». Об этом сообщают исследователи центра Beyond Parallel при Центре стратегических и международных исследований, а также портала 38 North при Центре имени Генри Стимсона.



К таким выводам американские специалисты пришли в ходе изучения данных с коммерческих спутников. Отмечается, что Пхеньян с августа 2018 года прекратил работы по демонтажу ракетного полигона, а в период с 19 февраля по 2 марта на Сохэ эксперты заметили усилия КНДР по восстановлению инфраструктуры.



Как напоминает «Ведомости», КНДР обещала демонтировать полигон Сохэ, как ранее сделала это с полигоном Пунгери. Обещания о ликвидации этих объектов предполагала совместная декларация по итогам первого саммита Трампа и Ким Чен Ына.