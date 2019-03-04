Советский суд Краснодара потребовал заблокировать еще три клипа рэпера Хаски

12:05 | 6.03.2019

Советский суд Краснодара в декабре 2018 года потребовал заблокировать три клипа рэпера Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски. Об этом сообщил Telegram-канал «Правозащита Открытки» во вторник, 5 марта. Речь идет о роликах «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17». Отмечается, что музыканта не уведомили о постановлении, передает lenta.ru.



Сам Хаски узнал о блокировке клипов после того, как обратился в Таганский суд Москвы с иском о блокировке клипа «Иуда». На заседании Роскомнадзор предоставил решение Советского районного суда Краснодара, в котором указано, что кроме клипа «Иуда» подлежат блокировке ещё три клипа авторства рэпера.