Дональд Трамп заявил, что ему будет не хватать Хиллари Клинтон на выборах в 2020 году

12:01 | 6.03.2019

Президент США Дональд Трамп признался в своем микроблоге в Твиттере, что в предстоящих в 2020 году президентских выборах ему будет не хватать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, передает MK.ru. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.



«Клинтон подтвердила, что не будет баллотироваться в президенты в 2020 году, отказывается от третьей борьбы за Белый дом. Жаль, неужели это означает, что мне не доведётся соперничать с ней снова? Её будет очень не хватать!» — написал Трамп.