На Женевском международном автосалоне представили российские автомобили Aurus

11:57 | 6.03.2019

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» представлены европейской публике в рамках Женевского международного автосалона, который проходит с 5 по 17 марта, передает РИА «Новости». В отличие от традиционной палитры тёмных цветов, автомобиль Aurus Senat для выставки был окрашен в цвет «русское золото» с глубоким оттенком. Презентацию провёл генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.