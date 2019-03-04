Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

11:48 | 6.03.2019

Серию переговоров от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под кличками Вован и Лексус. О деталях разговоров они рассказали агентству Sputnik Mundo.



Пранкеры рассказывали Абрамсу о «венесуэльских счетах» в вымышленном банке «Лимпопо» и пытались выяснить планы Вашингтона в отношении Каракаса. Уточняется, что во время переговоров Абрамс призвал заморозить все счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро и даже заявил о возможности появления проблем у Швейцарии после прихода к власти в латиноамериканской стране лидера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если данные счета не будут заморожены, сообщает russian.rt.com. После этого разговора спецпредставитель США прислал пранкерам санкционный список, в котором значатся более ста граждан Венесуэлы.