Во Владимирской области чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

11:43 | 6.03.2019

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях. Об этом сообщает портал «ПроВладимир». Так чиновница прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов.



Ссылаясь на закон «Об образовании», чиновница утверждает, что учебные заведения должны предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для приёма пищи и нанять поваров. «А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее — вот это уже вопрос родителей», — отметила Беляева.