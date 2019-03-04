Власти Украины подготовили план на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа

11:31 | 6.03.2019

Украина разработала план действий на случай, если переговоры с Россией по транзиту газа в Европу пойдут крахом, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на замминистра иностранных дел страны Елену Зеркаль. Срок действия нынешнего контракта истекает 31 декабря



«Наш «План А» заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС [относительно интеграции Украины в энергетическое пространство Евросоюзом], сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае», — пояснила она, уточнив, что план составлен «относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов».



Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко допустил, что Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу, напоминает iz.ru.