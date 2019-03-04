«Аякс» разгромил мадридский «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

11:28 | 6.03.2019

В Мадриде состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и амстердамским «Аяксом». Хозяева встречи проиграли с разгромным счётом 1:4 и завершили выступление на турнире. У «Аякса» забитыми мячами отметились Хаким Зийех, Давид Нерес, Душан Тадич и Лассе Шене. Ответный мяч провел Марко Асенсио. Напомним, в первой игре в Амстердаме победу праздновал «Реала» (2:1).



«Реал» три раза подряд, с 2016 года, выигрывал Лигу чемпионов. Всего клуб из Мадрида становился победителем турнира 13 раз.