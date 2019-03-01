Росздравнадзор изымет из продажи содержащий фенспирид препарат «Эриспирус»

13:40 | 5.03.2019

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) намерена изъять из оборота лекарственный препарат «Эриспирус», содержащий вещество фенспирид. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, изымаются таблетки и сироп. Также у лекарства отзывают регистрационные удостоверения, говорится в сообщении ведомства, передает РБК.



Ранее препараты от кашля «Эреспал» и «Эпистат», содержащие фенспирид, изъяли из продажи, так как они могут оказывать влияние на работу сердца.