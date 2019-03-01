Солист группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до смерти пробежал пятикилометровый кросс

13:17 | 5.03.2019

Солист группы The Prodigy Кит Флинт за 48 часов до своей смерти пробежал пятикилометровый кросс. Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, Флинт принимал участие в пятикилометровом забеге в британском городе Челмсфорд. Очевидцы утверждают, что музыкант находился в хорошем настроении и выглядел здоровым.



Уже через двое суток 49-летнего Флинта нашли мертвым в собственном загородном доме. Артист покончил жизнь самоубийством. Как рассказали коллеги музыканта по группе, ранее он уже заявлял о планах свести счеты с жизнью. Кроме того, в последнее время певец мог страдать от депрессии из-за расставания с супругой, передает iz.ru.

