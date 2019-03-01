В Китае прогнозируют рост военного бюджета на 7,5%

12:47 | 5.03.2019

Военный бюджет Китая в 2019 году вырастет на 7,5%, до 1,19 триллиона юаней (177,6 миллиарда долларов), говорится в проекте бюджета страны, передает РИА «Новости». Отмечается, что военный бюджет Китая по объёму занимает второе место в мире после США.



Напомним, обнародованный в марте прошлого года военный бюджет Китая на 2018 год предусматривал увеличение расходы Китая на оборону на 8,1% - до 175 миллиардов долларов.