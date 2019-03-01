По данным СМИ, ВЦИОМ не стал публиковать результаты опроса о Навальном и его профсоюзе

12:43 | 5.03.2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках опроса о профсоюзах в феврале спрашивал респондентов о политике Алексее Навальном и его профсоюзе, однако результаты не были опубликованы. Об этом газете «Ведомости» рассказали один из опрошенных, а также сотрудник организации, передает Новая газета. Руководитель Центра Валерий Федоров, отказался комментировать эту информацию.



Как напоминает ТК «Дождь», результаты опроса на сайте ВЦИОМ были опубликованы 1 марта. Там говорится, что 53% респондентов считают, что профсоюзы не помогают защищать трудовые права. 82% опрошенных заявили, что профсоюзы в России не играют значительной роли. При этом 71% россиян сказали о необходимости работы таких организаций в стране.