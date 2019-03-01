Журнал Forbes назвал богатейшую женщину мира

12:37 | 5.03.2019

Самой богатой женщиной мира Forbes назвал внучку основателя компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс. Журнал оценил ее состояние в $49,3 млрд и поместил на 15-е место рейтинга богатейших людей мира – 2019. Сам рейтинг полностью пока не опубликован. Журнал только сообщил, что первое место в нем второй год подряд занимает основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос. Его состояние в этом году оценено в $131 млрд – это на $19 млрд больше, чем годом ранее, передает «Ведомости».