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Россия и мир


 

12:16 | 5.03.2019

ФНС нашла у россиян зарубежные счета в 58 странах

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции, передает РБК.

В течение года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. Количества резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний налоговики не разглашают.

© «Вечерние Ведомости»

 


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