ФНС нашла у россиян зарубежные счета в 58 странах

12:16 | 5.03.2019

Федеральная налоговая служба получила данные о зарубежных активах россиян в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции, передает РБК.



В течение года ФНС сравнит полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. Количества резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний налоговики не разглашают.