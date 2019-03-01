На юге Италии арестован лидер фанатов «Ювентуса» по подозрению в работе на мафию

15:52 | 4.03.2019

На юге Италии полицейские в ходе масштабной операции задержали еще более 30 человек по обвинению в причастности к деятельности мафии, среди которых — лидер болельщиков футбольного клуба «Ювентус» Андреа Пунторно, сообщает ANSA.



По версии правоохранителей, Андреа Пунторно год назад вернулся на Сицилию из Турина, где руководил фанатской группировкой «Хорошие ребята». На севере страны он якобы управлял торговлей наркотиками в интересах своего преступного клана и занимался спекуляцией билетами на футбол. Вернувшись на родину, он продолжил заниматься преступной деятельностью, включая торговлю наркотиками, передает РИА «Новости».