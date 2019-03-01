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Россия и мир


 

15:52 | 4.03.2019

На юге Италии арестован лидер фанатов «Ювентуса» по подозрению в работе на мафию

На юге Италии полицейские в ходе масштабной операции задержали еще более 30 человек по обвинению в причастности к деятельности мафии, среди которых — лидер болельщиков футбольного клуба «Ювентус» Андреа Пунторно, сообщает ANSA.

По версии правоохранителей, Андреа Пунторно год назад вернулся на Сицилию из Турина, где руководил фанатской группировкой «Хорошие ребята». На севере страны он якобы управлял торговлей наркотиками в интересах своего преступного клана и занимался спекуляцией билетами на футбол. Вернувшись на родину, он продолжил заниматься преступной деятельностью, включая торговлю наркотиками, передает РИА «Новости».

© «Вечерние Ведомости»

 


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