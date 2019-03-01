Лавров заявил, что Путин принял приглашение посетить Катар

15:45 | 4.03.2019

Путин принял приглашение посетить Катар. Об этом рассказал глава МИД РФ Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани. «Президент России был приглашен его высочеством эмиром Катара посетить ваше государство, он это приглашение принял, равно как и приглашение в ряд соседних стран. Когда этот визит состоится, предстоит определять протокольным службам глав государств», - заявил Лавров.