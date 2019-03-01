В американском штате Алабама в результате торнадо погибли 22 человека

15:37 | 4.03.2019

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Алабама вечером в воскресение по местному времени, погибли по меньшей мере 22 человека, сообщило агентство Associated Press. Многие дома разрушены, экстренные службы продолжают разбор завалов. Власти предупреждают, что существует угроза образования новых вихрей.



Телеканал MSNBC показал видео, сделанное с беспилотника. На нем видно рухнувшую на шоссе металлическую конструкцию, которая частично перекрыла движение автотранспорта. Также на кадрах можно увидеть сильно пострадавшие от стихии бензоколонку и магазины, передает РБК.