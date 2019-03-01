Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

15:28 | 4.03.2019

Космический корабль Crew Dragon, построенный и управляемый коммерческой компанией SpaceX, сегодня успешно пристыковался к Международной космической станции. Корабль был отправлен в космос ракетой-носителем Falcon 9 утром 2 марта с Космического центра имени Кеннеди во Флориде. На борту корабля находится манекен астронавта и груз массой в 90 кг. Корабль доставил на орбитальную станцию запасы и испытательное оборудование. В течение пяти дней, пока он будет пристыкован к станции, астронавты проведут испытания и проверят кабину корабля.



Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.