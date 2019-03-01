Тимати оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление бывшего пермского депутата

15:23 | 4.03.2019

Мещанский суд Москвы взыскал 30 тысяч рублей с рэпера Тимати (Тимур Юнусов) за оскорбление бывшего депутата пермского краевого парламента Александра Телепнева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.



Как напоминает govoritmoskva.ru, бывший депутат Законодательного собрания Пермского края в июле прошлого года получил 2 года колонии поселения за драку с DJ Smash. После потасовки пострадавшего госпитализировали с переломом лицевых костей и сотрясением мозга. Тимати заступился за своего коллегу, опубликовав в Instagram нецензурные оскорбления в адрес Телепнёва. В ответ экс-депутат подал в суд на музыканта, требуя удалить посты и выплатить компенсацию в полмиллиона рублей.