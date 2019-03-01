В Эстонии на парламентских выборах победила оппозиционная Партия реформ

15:20 | 4.03.2019

Право-либеральная оппозиционная Партия реформ Эстонии одержала победу на парламентских выборах в стране, которые прошли в минувшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Эстонии. Партия набрала 28,8% голосов, что дает ей право получить 34 мандата из 101 в парламенте.



У Центристской партии – 23% (26 мандатов), Консервативная народная партия набирает – 17,8% (19 мандатов), партия Isamaa - 11,4% (12 мандатов), Социал-демократическая партия - 9,8% (10 мандатов). По предварительным данным, явка избирателей составила 63%.