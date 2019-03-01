ВЦИОМ назвал самую любимую начинку для блинов у граждан РФ

15:10 | 4.03.2019

Большинство россиян во время Масленицы предпочитают есть блины со сметаной. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за эту начинку проголосовали 50% респондентов, передает iz.ru. На втором месте идёт варенье или джем (33%), третье место делят сгущённое молоко и творог (по 23%). Также респонденты отдают предпочтение мясной или медовой начинке (по 19%); 13% едят блины с маслом, а 12% - с икрой. Ещё 4% любят блины с рыбой.



Отмечать Масленицу 91% жителей России собирается поеданием блинов, 78% планируют попросить прощения у близких, а 68% опрошенных собираются пойти праздновать в гости. Отказались от блинов на Масленицу всего 7% россиян.