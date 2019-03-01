В украинском «Нафтогазе» предупредили о риске полной потери газового транзита

15:00 | 4.03.2019

Газотранспортная система Украины окажется невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», заявил в эфире украинского «Пятого канала» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. «Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», - сказал он в эфире украинского «5 канала».



Коболев также подчеркнул потерю Украиной сдерживающего фактора против «российской агрессии» при введении в эксплуатацию «Северного потока-2» и отметил увеличение вероятности военного конфликта, передает «Интерфакс».