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Россия и мир


 

14:57 | 4.03.2019

Дома в которых по мнению чиновника живут "скотобазы".

Чиновник Роскосмоса Станислав Жарков назвал «скотобазой» жителей хрущевок

В сети разгорелся скандал после того, как руководитель отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Об этом сообщает «Московский комсомолец». В социальных сетях он заявил, что жители старых домов будут портить новые здания. После этого он стал оскорблять критиков, которые возмущались его высказываниям. «Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» – написал сотрудник Роскосмоса.
По данным самого Жаркова в Facebook, с мая прошлого года он руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого Жарков на протяжении шести лет возглавлял департамент в Росатоме, а также работал в качестве юриста в Роснано.

© «Вечерние Ведомости»

 


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