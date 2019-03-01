14:53 | 4.03.2019

Пакистан и Индия возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на представителя Минобороны страны. Как сообщает РИА Новости, информации о пострадавших или погибших в результате перестрелки нет.



Ситуация на пакистано-индийской границе обострилась после теракта, в результате которого погибли представители военной полиции Индии. После этого индийская армия атаковала позиции боевиков террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на пакистанской территории, а Пакистан позднее сбил два самолета ВВС Индии, напоминает РБК.