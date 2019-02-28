Ушла легенда: умер российский физик Жорес Алферов

13:17 | 2.03.2019

В ночь с 1 на 2 марта на 89 году жизни в Санкт-Петербурге скончался лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Алферов, об этом СМИ сообщила его супруга Тамара.



В конце ноября 2018 года Алферов, после того, как ему стало плохо на заседании РАН, попал в больницу. В первых сообщениях говорилось об инсульте, позже в Академии наук пояснили, что у Жореса Ивановича был гипертонический криз.



Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе, занимаясь разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, за что в 2000 году, вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером, был удостоен Нобелевской премии по физике.



С 1991 года по 2017 год Жорес Алферов был вице-президентом РАН.