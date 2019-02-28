Россия и мир
13:17 | 2.03.2019
Ушла легенда: умер российский физик Жорес Алферов
В конце ноября 2018 года Алферов, после того, как ему стало плохо на заседании РАН, попал в больницу. В первых сообщениях говорилось об инсульте, позже в Академии наук пояснили, что у Жореса Ивановича был гипертонический криз.
Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе, занимаясь разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, за что в 2000 году, вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером, был удостоен Нобелевской премии по физике.
С 1991 года по 2017 год Жорес Алферов был вице-президентом РАН.
© «Вечерние Ведомости»
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