Президент Украины Петр Порошенко ущипнул за нос мужчину

14:07 | 1.03.2019

Украинский президент Петр Порошенко ущипнул за нос мужчину. Видео инцидента опубликовала журналист Татьяна Высоцкая, сообщает РИА «Новости». На кадрах видно, как Порошенко с улыбкой на лице хлопает мужчину по плечу и хватает его за нос. По слова журналистки, видео было снято во время поездки украинского президента в Запорожье. По словам журналистки, это видео было снято чуть раньше момента, когда Порошенко сорвал с женщины шапку. В администрации Порошенко, в свою очередь, заявили, что президент сорвал головной убор случайно.