ЦБ РФ аннулировал лицензию московского «Жилстройбанка»

14:04 | 1.03.2019

Центробанк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского «Жилстройбанка». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Лицензия «Жилстройбанка» аннулирована в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. Исходя из представленных в ЦБ отчетных данных, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, сказано в сообщении, передает «Интерфакс».



По данным отчетности, «Жилстройбанк» занимает 456-е место в банковской системе России.