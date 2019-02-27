Президент Белоруссии Лукашенко выступил за создание общей с Россией валюты

14:01 | 1.03.2019

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а «общий рубль», передает «Интерфакс».



По словам главы Республики Беларусь, вопрос введения единой валюты в Союзном государстве он обсуждал с Путиным. На предложение российского лидера, что это будет рубль, Лукашенко ответил согласием, отметив, что «вопрос не в этом», сообщает «РИА Новости».



Также он заявил, что не имеет значения, где будет расположен эмиссионный центр. Он предложил разместить его в Санкт-Петербурге, отметив, что это — его любимый город и родина Путина.