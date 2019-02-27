Дональд Трамп объяснил, почему ни о чем не договорился с Ким Чен Ыном

13:57 | 1.03.2019

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что его переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не привели к практическому результату из-за разногласий сторон по вопросу денуклеаризации. «И санкции сохраняются, я не хотел уступать в вопросе санкций до тех пор, пока у нас не будет полноценной программы, — заявил Трамп. — Они не готовы к этому, и я могу это понять». Он отметил, что северокорейские власти предлагали частичную денуклеаризацию, тогда как хозяин Белого дома выступал за полное ядерное разоружение Корейского полуострова. «Cо временем мы чего-то добьемся», - подытожил американский президент.