В ХМАО задержали боевиков, которые готовили серию терактов

13:55 | 1.03.2019

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали боевиков, которые готовили серию терактов, а также убийства полицейских. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.



Члены этой ячейки «разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе», рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.