Россия и мир
13:55 | 1.03.2019
В ХМАО задержали боевиков, которые готовили серию терактов
Члены этой ячейки «разделяли идеологию международной террористической организации и имели тесные связи с бандподпольем на Северном Кавказе», рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
© «Вечерние Ведомости»
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