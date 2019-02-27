Власти США объявили награду за поимку сына Усамы бен Ладена

13:04 | 1.03.2019

США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена, сына экс-главаря террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, передает russian.rt.com.



«Начиная по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников», — рассказали в Госдепе. В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве, сообщает РБК.



Отмечается, что США ранее ввели против него санкции.