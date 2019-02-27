В Совбезе ООН отклонили предложенный Россией проект резолюции по Венесуэле

12:57 | 1.03.2019

Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию по ситуации в Венесуэле. Против инициативы Москвы выступили семь стран, четыре — воздержались, передает РИА «Новости».



Кроме того, Россия, Китай и ЮАР выступили против проекта резолюции США. Документ также не был принят. В нём говорилось о новых выборах президента, а парламент страны признавался конституционной властью.