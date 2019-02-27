12:54 | 1.03.2019

В России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. На каждую упаковку будет наноситься цифровой Data Matrix код, похожий на QR-код, передает РИА «Новости». Отмечается, что обязательная цифровая маркировка позволит отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения. При этом, сигареты, произведённые до ввода обязательной маркировки, смогут свободно обращаться на рынке ещё год, до 1 июля 2020 г, сообщает russian.rt.com.