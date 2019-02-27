Истребители Су-30 и F-16 сошлись в воздушном сражении Индии и Пакистана

12:51 | 1.03.2019

В воздушном бою на границе пакистанские летчики на американских истребителях F-16 сошлись с индийскими противниками на российских Су-30МКИ, передает gazeta.ru. Как сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на свои источники, в общей сложности с обеих сторон в небо поднялись 32 самолета.



Как сообщает РБК, Индия использовала четыре Су-30МКИ, два Mirage 2000 и два МиГ-21. В свою очередь пакистанские летчики пилотировали восемь F-16, четыре Mirage-3 и четыре истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты были истребителями сопровождения.



Как напоминает РИА «Новости», отношения между двумя государствами обострились в середине февраля, когда рядом с колонной индийской военизированной полиции произошел теракт. При взрыве погибли 45 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя исламистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад». После этого в ночь на 26 февраля самолеты индийских военно-воздушных сил ударили по базе террористической организации в пакистанской части Кашмира.