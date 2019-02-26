На дачный участок в Подмосковье упал легкомоторный самолет, погибли два человека

17:20 | 28.02.2019

В Коломенском районе Подмосковья в садовом товариществе «Отдых» упал легкомоторный самолет. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах региона сообщает «РИА Новости». «Самолёт упал на дачный участок в СНТ в Коломенском районе, задев угол дома», — сказал источник. По предварительным данным, погибли два человека, которые были на борту самолёта.