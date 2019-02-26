В Минтруда опровергли данные о планирующихся массовых увольнениях

17:10 | 28.02.2019

Минтруд России опровергает информацию о планирующихся массовых сокращениях. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что в настоящее время ситуация на рынке труда в России стабильная. «По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019–2021 годах численность безработных, по методологии Международной организации труда, будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года — примерно 4,7–4,8 %», — цитирует сообщение «РИА Новости».



Ранее газета «Известия» со ссылкой на мониторинг Минтруда писала, что весной увольнения грозят, в частности, работникам автомобилестроения, транспортной отрасли, а также банковским служащим. Издание сообщило, что работу могут потерять 25,8 тыс. автомобилестроителей, 23,4 тыс. транспортников, а также 15,4 тыс. сотрудников банковской и финансовой отраслей. Больше всего сокращений, как писала газета, ожидается в Москве — 18,7 тыс.