Россия и мир
17:10 | 28.02.2019
В Минтруда опровергли данные о планирующихся массовых увольнениях
Ранее газета «Известия» со ссылкой на мониторинг Минтруда писала, что весной увольнения грозят, в частности, работникам автомобилестроения, транспортной отрасли, а также банковским служащим. Издание сообщило, что работу могут потерять 25,8 тыс. автомобилестроителей, 23,4 тыс. транспортников, а также 15,4 тыс. сотрудников банковской и финансовой отраслей. Больше всего сокращений, как писала газета, ожидается в Москве — 18,7 тыс.
© «Вечерние Ведомости»
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