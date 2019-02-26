В Южной Корее в порту Пусан российское грузовое судно протаранило мост

16:53 | 28.02.2019

В Южной Корее в порту Пусан российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост. Об этом информирует The Chosun Ilbo со ссылкой на данные морской полиции. Сухогруз угодил носовой частью в участок между опорами моста.



Площадь повреждения путепровода составила как минимум 25 квадратных метров. Корабль пришлось отбуксировать на безопасное расстояние от моста, чтобы не создавать препятствий проходу других грузовых судов. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.