Украинские артисты в этом году не будут участвовать в конкурсе «Евровидение»

16:44 | 28.02.2019

Украина отказалась от участия в Евровидении из-за «чрезмерной политизации процесса национального отбора», сообщается на сайте Национальной общественной телекомпании страны (НОТУ). Поехать на «Евровидение» должна была певица Maruv. Однако она не смогла согласовать условия контракта из-за концертной деятельности в России. Исполнители, занявшие второе, третье и четвёртое места в национальном отборе, также отказались ехать на конкурс.



Как напоминает «Эхо Москвы», в этом году «Евровидение» пройдёт в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.