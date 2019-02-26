Россия и мир
15:45 | 28.02.2019
Фото: forum-goszakaz.ru
На всероссийском форуме в Москве обсудят проблематику госзакупок и наградят журналистов
Журналисты и представители блогосферы поборются в конкурсе за лучшую публикацию. В состав конкурсной комиссии входят представители проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки», общественных организаций, депутаты Госдумы, журналисты ведущих изданий и федеральных телеканалов.
«В этом году конкурс среди журналистов проходит в шестой раз, и с каждым годом в творческое состязание мастеров пера вовлекается все больше участников. Из самых разных регионов страны поступают работы, в которых представители СМИ поднимают злободневные темы в сфере закупок, а также рассказывают о результатах расследований активистов проекта ОНФ «За честные закупки». Мы признательны журналистам за их поддержку и активность. Ничто так не помогает в борьбе со злоупотреблениями чиновников на местах, как огласка. Мы с большим нетерпением ждем работ от талантливых и смелых журналистов, которым небезразлично будущее нашей страны», – сообщил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта, который является членом конкурсного совета.
К участию в конкурсе принимаются работы журналистов за 2018 год, в которых освещены вопросы, связанные с совершенствованием системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных, муниципальных, корпоративных нужд, а также подняты темы противодействия коррупции и других злоупотреблений в данной сфере.
«То, что конкурс вызывает большой интерес журналистов, убеждает, насколько сегодня востребована и актуальна тема закупок, которые являются важнейшим элементом социально-экономического развития страны», - отметила Наталья Костенко, руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутат Государственной Думы, председатель Конкурсного совета. По ее словам, особенно важны те расследования, которые достигли результата: отмененные закупки, недопущение расточительных трат, пресечение правонарушений в этой области.
С каждым годом увеличивается число участников Конкурса из всех регионов страны – от Калининграда до Владивостока.
«Конкурс журналистов – это отличная площадка, позволяющая привлечь больше внимания к острым проблемам в регионах, где журналисты проявляют смелость по обнародованию фактов злоупотреблений чиновников в сфере закупок. Для общественных контролеров представители СМИ – это настоящие помощники. Их активная позиция нам очень близка», - подчеркнул Валерий Алексеев, руководитель проекта ОНФ «За честные закупки».
Торжественная церемония награждения победителей состоится в период проведения Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» с 3 по 5 апреля в Москве. Победители будут отмечены дипломами и ценными подарками.
© «Вечерние Ведомости»
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