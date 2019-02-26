В Конгресс США внесли резолюцию с призывом ввести санкции в отношении причастных к убийству Немцова

13:38 | 28.02.2019

Председатель комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол внесли в конгресс резолюцию с призывом к администрации президента США Дональда Трампа расследовать обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому преступлению, сообщается на сайте комитета, передает «Ведомости».



Помимо этого, американские законодатели призывают власти России «провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова при содействии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)», а «госсекретаря и министра финансов [США] использовать свои полномочия в рамках Акта Магнитского и Глобального акта Магнитского для введения санкций против лиц, которые будут определены как причастные к убийству».



Напомним, Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы четырьмя выстрелами в спину.