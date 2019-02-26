В возрасте 44 лет скончалась актриса из сериала «Нашествие» Лиза Шеридан

13:33 | 28.02.2019

В возрасте 44 лет скончалась американская актриса Лиза Шеридан. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на менеджера актрисы Митча Клема. По словам менеджера актрисы, она скончалась утром 25 февраля в своем доме в Новом Орлеане. Причина ее смерти пока неизвестна. Актриса известная по ролям в сериалах «Нашествие», «Остановись и гори» и «Менталист».