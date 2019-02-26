Власти США оштрафовали сервис TikTok на 5,7 миллиона долларов за видео с детьми

13:30 | 28.02.2019

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис TikTok на 5,7 миллиона долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом говорится в сообщении ведомства. Это рекордная сумма, отмечает NBC News. TikTok также обязали удалить из базы все видеоролики, которые загружали дети в возрасте младше 13 лет. Разработчики согласились с претензиями.