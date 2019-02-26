Владимир Зеленский предрек одному из кандидатов в президенты Украины тюрьму

13:03 | 28.02.2019

Шоумен, политик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал, что в случае его победы на выборах все «клептократы» ответят за свои преступления. «Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократам, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!», - заключил Зеленский. В этой фразе эксперты увидели намек на предвыборный лозунг Порошенко: «Кандидатов много, президент один».



Как напоминает РИА «Новости», президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. На пост президента претендуют рекордное за всю историю число кандидатов — 44. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее.