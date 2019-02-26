В Калифорнии река Русская затопила городок Герневилль

12:58 | 28.02.2019

Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила газета SFGate. Как отмечается, уровень воды в реке Русская поднялся из-за сильных дождей.



Река Русская находится недалеко от Форт-Росса — бывшего русского поселения и крепости, имеющих статус исторического парка штата Калифорния и национальной достопримечательности, отмечает НТВ.