В Конгресс США внесен законопроект, требующий от разведки предоставить данные о доходах Путина

12:53 | 28.02.2019

Американские конгрессмены разработали законопроект «О транспарентности в отношении Владимира Путина». О документе сообщила член палаты представителей от Республиканской партии Элис Стефаник. Так, в проекте говорится о том, что американская разведка должна предоставить Конгрессу данные о доходах и имуществе Путина, передает РИА «Новости».



По словам члена палаты представителей Вальдес Демингс, документ позволит начать «охоту за незаконными и засекреченными финансовыми потоками» президента РФ и его сторонников. Речь идет в том числе о доходах семьи президента как в России, так и за рубежом. Кроме того, как пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект, предусматривается раскрытие подставных и посреднических структур, с помощью которых Путин скрывает информацию о своем состоянии. Доклад будет публичным, но может содержать некоторые засекреченные приложения.