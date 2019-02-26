Управделами президента закупило сигареты на 19 миллионов рублей

12:47 | 28.02.2019

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб. По сведениям РБК, закупки проводятся у единственного поставщика — Калужской табачной фабрики. На сайте госзакупок опубликовано несколько заказов, сделанных компанией «Торговый дом «Кремлевский».



Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова объяснила закупку торговым домом «Кремлёвский» сигарет обычной коммерческой деятельностью. «Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры Управления делами президента России, бюджетные деньги не используются», — сказала она. По словам пресс-секретаря, все необходимые разрешения есть, сообщает russian.rt.com.