Этой весной под сокращения рискуют попасть более 115 тысяч россиян

12:44 | 28.02.2019

Этой весной под сокращения могут попасть 115,7 тысяч человек. Об этом сообщается в мониторинге министерства труда. В частности, в зону риска попали автомобилестроители (25,8 тысяч человек), работники транспортной отрасли (23,4 тысячи человек) и сотрудники финансовой и банковской сфер (15,4 тысячи человек). Большинство сокращений ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Пермском крае и Кемеровской области. Основные причины — санация банков, низкая конкурентоспособность компаний и остановка производства из-за переизбытка продукции на рынке, полагают эксперты, отмечает iz.ru.