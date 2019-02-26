Дональд Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое

12:41 | 28.02.2019

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое, но провели «конструктивную» встречу, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА «Новости». По ее словам, стороны обсудили разные варианты денуклеаризации, однако в настоящее время достичь соглашения им не удалось. При этом лидеры намерены встречаться в будущем.



Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречаются уже во второй раз. По итогам прошлогоднего саммита в Сингапуре КНДР дала согласие на денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США, напоминает «Эхо Москвы».